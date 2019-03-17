Видеофакт. Двое парней из Уфы прошли по тросу между десятиэтажками

Воскресным утром 17 марта двое уфимских парней прошли по натянутому между высотными зданиями тросу.

Путь с крыши одного дома до другого они преодолели по туго натянутому канату на высоте десятого этажа, сообщает портал ufa1.ru . Леденящее душу зрелище на улице Бакалинской с тревогой наблюдали местные жители, некоторые снимали трюк на телефоны.

После того, как рискованное предприятие благополучно завершилось, экстремалов забрали в полицию. «Все обошлось написанием объяснительной», рассказал один из канатоходцев Денис.

Расстояние между двумя многоэтажками — 56 метров, молодые люди готовились к их преодолению около двух недель.

Пользователи соцсетей отнеслись к забаве парней неоднозначно. Кто-то все свалил на «весеннее обострение», а кто-то поступок оценил словами «круто» и «прикольно».

Эти же молодые люди уже шокировали горожан в прошлом году, когда они прошлись между двумя девятиэтажками. Тогда один из парней чуть не сорвался вниз.