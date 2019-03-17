Украинский рабочий погиб при оползне возле замка в Кракове

/ Мир
Просмотров: 202

Во время строительных работ возле замка Вавель в Кракове произошел оползень, приведший к обрушению стены. Пострадали около десяти рабочих, один из них погиб. Как сообщает портал 24tv.ua со ссылкой на польские СМИ, погибший был гражданином Украины.

Вавельский замок в Кракове. Фото: poznamka.ru

Оперативный приезд спасателей и почти час попыток реанимировать 45-летнего мужчину не помогли спасти ему жизнь, передает Gazeta Krakowska.

Местные чиновники отмечают, что строительные работы возле замка Вавель в Кракове выполнялись с соблюдением всех норм безопасности и под присмотром контролирующих органов. Все рабочие были трезвыми. Однако оползня, а за ним и обвала стены избежать не удалось.

Спасатели прибыли немедленно после получения сигнала о ЧП, они применили гидравлические и пневматические инструменты, чтобы вызволить мужчину из-под завалов. На это им понадобилось восемь минут. Но попытки медиков реанимировать украинца, который получил серьезные травмы, были безуспешными.

Обвал во время реконструкции замка Вавель в Кракове: смотрите фото
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: оползень гибель строителя Город: Краков

Другие материалы на эту тему:

Сезон смерти: в Индонезии сразу после оползня — землетрясение

Сезон смерти: в Индонезии сразу после оползня — землетрясение

Проливные дожди в Чечне повлекли масштабный паводок

Проливные дожди в Чечне повлекли масштабный паводок

В Киргизии огромный оползень сошел на жилые дома

В Киргизии огромный оползень сошел на жилые дома

В столице Малайзии оползень разрушил жилой квартал

В столице Малайзии оползень разрушил жилой квартал