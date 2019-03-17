Украинский рабочий погиб при оползне возле замка в Кракове

Во время строительных работ возле замка Вавель в Кракове произошел оползень, приведший к обрушению стены. Пострадали около десяти рабочих, один из них погиб. Как сообщает портал 24tv.ua со ссылкой на польские СМИ, погибший был гражданином Украины.

Вавельский замок в Кракове. Фото: poznamka.ru

Оперативный приезд спасателей и почти час попыток реанимировать 45-летнего мужчину не помогли спасти ему жизнь, передает Gazeta Krakowska.

Местные чиновники отмечают, что строительные работы возле замка Вавель в Кракове выполнялись с соблюдением всех норм безопасности и под присмотром контролирующих органов. Все рабочие были трезвыми. Однако оползня, а за ним и обвала стены избежать не удалось.

Спасатели прибыли немедленно после получения сигнала о ЧП, они применили гидравлические и пневматические инструменты, чтобы вызволить мужчину из-под завалов. На это им понадобилось восемь минут. Но попытки медиков реанимировать украинца, который получил серьезные травмы, были безуспешными.

Обвал во время реконструкции замка Вавель в Кракове: смотрите фото