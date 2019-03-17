В Литве пройдут учения по реагированию на возможную аварию на Белорусской АЭС

Учения по реагированию на возможную аварию на Белорусской АЭС пройдут 1—4 октября в Вильнюсском, Швенченском районах Литвы и, возможно, Вильнюсе, сообщает БелаПАН со ссылкой на новостной портал Delfi.

Фото: РУП «Белорусская атомная электростанция»

«Наша цель — проанализировать практические аспекты, связанные с предупреждением и информированием жителей, их эвакуацией, временным перемещением, дезактивацией», — цитирует портал начальника управления гражданской защиты департамента противопожарной охраны и спасения МВД Литвы Эдгараса Гяду.

По словам старшего специалиста отдела организации охраны жителей управления гражданской защиты Евы Гателите, к учениям планируется привлечь гражданских лиц.

«Сейчас ведутся беседы с самоуправлениями, в которых планируется организовать часть учений, — заявила она. — Эти самоуправления проинформированы, что понадобятся люди-статисты, поскольку одним из заданий будет проведение эвакуации. Учения планируются так, чтобы как можно больше внимания было привлечено к реальному сценарию».

Как сообщалось, в октябре прошлого года власти Литвы обновили план действий по защите населения в случае ядерного инцидента, в том числе аварии на БелАЭС. Один из сценариев плана предполагает эвакуацию около 6 тыс. жителей прилегающих к Беларуси районов в случае серьезной аварии на АЭС.

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Литва — самый активный критик БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.