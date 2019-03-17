Врач Юлии Началовой: ее убила роковая случайность

Скончавшаяся 16 марта на 39-м году жизни российская певица, телеведущая и актриса Юлия Началова не имела пагубных зависимостей, не пила и была в целом «вполне здоровой». Так что же столь внезапно и страшно унесло ее жизнь?

Фото: официальная группа Юлии Началовой ВКонтакте

Как пишет портал rg.ru , главврач клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у которого Началова проходила лечение полгода назад — в связи с подагрой, считает, что дело в случайности.

«Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. В клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры», — приводит слова Шурова KP.RU, с порога отметая «наркологические версии».

Врач уточняет: уже после смерти Юлии стало «выясняться», что она страдала-де целым букетом болезней: «И диабет, и волчанка — и чего только нет».

Что тоже не соответствует действительности: у нее не было ни диабета, ни волчанки, глюкоза была в норме. И полгода назад Началова еще не была тяжелобольной. Если не считать подагры, которая, правда, оказалась очень запущенной — страдала функция почек.

Но что самое трагичное во всей этой истории, что артистку действительно убила случайность: натерла ногу — попала инфекция — развилась гангрена. И до последнего врачи не думали, что все так кончится. «Ничего не предвещало», — заверяет главврач.

Началова и в самом деле очень страдала от подагры — приходилось терпеть адские боли, суставы воспалялись и увеличивались в размере. Тем не менее от подагры люди не умирают, говорит специалист. Другое дело, что из-за болезни у певицы сильно деформировалась стопа, и Юле приходилось носить специальные расширенные модели обуви — чтобы не передавливать ногу, не нарушать кровообращение.

«Возможно, она поменяла обувь, а та натерла ногу», — предположил Шуров. — У нее образовалась рана на ноге, а она просто заливала ее лидокаином, пока не довела до свища». И легла в стационар, лишь когда стало совсем невмоготу.

То, что случилось с артисткой — роковая случайность, повторяет врач. Тяжесть заболевания просто недооценили. И пошел сепсис.

«Пока Юля была в сознании, она говорила: какая ампутация, спасайте ногу. Потом впала в кому, разрешение взяли у родственников, но было уже поздно», — рассказал Шуров.