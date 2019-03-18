Партия «Справедливый мир» будет участвовать в президентских и парламентских выборах

Белорусская партия левых «Справедливый мир» намерена участвовать и в президентской, и в парламентской кампаниях, которые пройдут в Беларуси в 2019-2020 годах, заявил на пресс-конференции 17 марта в Минске председатель партии Сергей Калякин.

«Могу точно сказать, что мы будем участвовать и в одних, и в других выборах, мы к этому готовимся», — заверил он.

Политик не смог однозначно ответить на вопрос БелаПАН, планирует ли «Справедливый мир» сформировать некое подобие альянса левых сил по аналогии с правоцентристской коалицией. Он заявил, что «не очень верит в успех существующего правого альянса» и считает, что по мере приближения к президентским выборам сплоченности в правоцентристской коалиции будет все меньше.

«Мы ведем консультации, но пока в силу того, что реальных выборов в Беларуси нет, в нашей партии довольно большое количество людей не считают правильным входить в какие-то альянсы, — сказал Калякин. — Потому что мы ничего не получим на выходе». Политик полагает, что любой альянс — это необходимость согласования своих позиций с позициями других партий, «которые не всегда совпадают». «Это может быть потеря наших сторонников», — заявил он.

«Но у нас в партии есть и другие точки зрения. По этому вопросу продолжается [обсуждение], и ближе к концу апреля, когда все-таки нам, может быть, объявят, какие выборы когда будут, мы примем окончательное решение о форматах участия. Но, подчеркну, мы готовимся и будем участвовать и в одной кампании, и в другой», — заявил лидер «Справедливого мира».

Как сообщалось, выборы главы государства должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а в Палату представителей — не позднее 10 сентября 2020 года. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина неоднократно заявляла, что избирательные кампании, скорее всего, будут разнесены на 2019 и 2020 годы. Ожидается, что конкретные даты выборов станут известны в апреле, во время ежегодного послания Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту. Большинство экспертов склоняются к мнению, что президентские выборы состоятся первыми.