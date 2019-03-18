Заместитель госсекретаря Совбеза: разработка концепции информационной безопасности не связана с грядущими выборами

Разработка в Беларуси концепции информационной безопасности не связана с грядущими президентскими и парламентскими выборами, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ.

«В некоторых СМИ появились такие комментарии: дескать, скоро избирательная кампания, и вот незря, там, создана не так давно межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Или, там, Белорусский институт стратегических исследований создан, или еще что-то. И, дескать, государство тут что-то замышляет. Это, конечно, выдумки», — сказал Арчаков.

По его словам, разработка тезисов концепции заняла около трех лет, в этой сфере проведено около двух десятков аналитических исследований.

Заместитель госсекретаря Собеза подчеркнул, что от принятия концепции «мгновенного эффекта не будет». «Что вот ее приняли — и вдруг все стало безоблачно и благоприятно. Как какой-то результат реализации государственной политики в области обеспечения информационной безопасности мы видим простые вещи: что люди будут получать много интересной, достоверной, позитивной информации, то, что на наших улицах не будет звучать «хайль Гитлер», то, что в наши компьютеры не будут залазить «черви-вымогатели», то, что наши объекты инфраструктуры не будут останавливаться по непонятным причинам из-за компъютерных сбоев. То, что персональные данные граждан не станут достоянием каких-то лиц, которым это, в общем-то, и не нужно», — заключил Арчаков.

12 марта Александр Лукашенко обсудил с членами Совета безопасности проект концепции информационной безопасности Беларуси. Ожидается, что документ будет подписан и опубликован на предстоящей неделе.

13 марта в Минске прошли белорусско-российские межведомственные консультации по проблематике международной информационной безопасности. По сообщению пресс-службы МИД Беларуси, состоялся «заинтересованный обмен мнениями о ситуации в области международной информационной безопасности, в том числе в контексте стремительного развития информационно-коммуникационных технологий, а также рисков и угроз, связанных с их злонамеренным использованием».

«Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и России на этом направлении в международных организациях, в частности ООН и ОБСЕ, а также осуществление белорусско-российского Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», — добавили в пресс-службе.