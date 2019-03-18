Минэкономики вновь обещает помощь предпринимателям

Министерство экономики работает над созданием единой организации по поддержке предпринимательства в Беларуси, сообщил в эфире программы «Неделя» телеканала СТВ 17 марта заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.

Он напомнил, что в стране работает около 100 центров поддержки предпринимательства и 30 бизнес-инкубаторов, их деятельность планируется переформатировать. «Подготовлен проект решения по созданию единой специальной организации по поддержке бизнеса на базе центров поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторов, которые есть в регионах», — сказал заместитель министра.

Кроме того, добавил Матусевич, возможно сокращение в регионах количества общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства в случаях, когда функции районных советов дублируют функции областных: «Тогда мы выстроим нормальную иерархическую структуру, которая будет оказывать поддержку, максимально возможную, и при этом нести ответственность за качество».

Замминистра также сообщил, что с 8 марта Блорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства может выдавать гарантии под займы малому бизнесу. «Предел такого залога — 60% от суммы кредита, который предоставляют около десяти банков-партнеров», — пояснил он.

В ближайшее время фонд планируется объединить с Национальным агентством инвестиций и приватизации, добавил Матучевич. «В апреле запланировано проведение заседания коллегии Минэкономики, где мы эту концепцию рассмотрим, а в середине года — внесем предложение в форме нормативного акта», — отметил Дмитрий Матусевич.