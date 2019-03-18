Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ приехал в Беларусь

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир посетит Беларусь 18-20 марта.

По сообщению Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), он встретится с представителями государственных органов, руководителями и журналистами средств массовой информации, медиаэкспертами.

Последний раз представители БАЖ встречались с Дезиром в декабре 2018 года в Вене, они подробно информировали его о наиболее острых проблемах со свободой слова в Беларуси.

Француз Арлем Дезир был назначен представителем ОБСЕ по свободе СМИ в 2017 году и неоднократно высказывался по ситуации в Беларуси.

Он, в частности, призывал власти не препятствовать деятельности СМИ, заявлял о недопустимости преследования журналистов за работу без аккредитации, выражал беспокойство по поводу изменений в белорусское законодательство о СМИ, призывая привести его в соответствие с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ.

Дезир комментировал задержания журналистов по «делу БелТА» и суд над главным редактором портала tut.by Мариной Золотовой, обыски у гродненских журналистов-фрилансеров.