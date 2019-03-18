Главного налоговика Новогрудского района уличили во взяточничестве – он за решеткой

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Следователи Гродненщины открыли уголовное производство по частям 1 и 2 статьи 430 УК (Получение взятки) в отношении начальника налоговой инспекции Новогрудского района.

Как сообщает СК, подозреваемый получал от индивидуальных предпринимателей в качестве взяток материальные ценности и «приобретал выгоды имущественного характера, предоставляемые исключительно в связи с занимаемой им должностью за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию».

В частности, сообщает пресс-служба Следственного комитета, за формальное проведение проверок о нарушениях налогового законодательства; неуплату налогов; непривлечение к установленной законодательством ответственности; занижение налоговых выплат; дальнейшее покровительство.

В настоящее время главный налоговик района находится под арестом, на его имущество наложен арест.
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Тэги: коррупция взятки Город: Новогрудок

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