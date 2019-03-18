Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые вошла в топ-35 парного рейтинга ВТА.

После победы на крупном турнире в Индиан-Уэллсе (США) 20-летняя спортсменка поднялась в рейтинге с 65-го на 34-е место. Прежний рекорд — 57-я строчка в октябре 2018 года.

В одиночном рейтинге Соболенко сохранила девятую позицию.

Титул в Индиан-Уэллсе — первый в ее парной карьере. Победу на этом турнире с призовым фондом более 9 млн долларов США теннисистка завоевала вместе с бельгийкой Элизе Мертенс (поднялась в рейтинге с 11-го на 10-е место).