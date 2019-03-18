Беларусь на втором месте на территории бывшего СССР по инфляции

Беларусь с показателем 1,3% заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в феврале 2019 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

Лидером оказался Узбекистан — 1,6%. В Азербайджане, Армении и Таджикистане цены увеличились на 0,6%, в Украине — на 0,5%, Молдове и России — на 0,4%, Грузии и Казахстане — на 0,3%, Эстонии — на 0,2%, Латвии и Литве — на 0,1%. В Кыргызстане отмечено снижение цен на 0,2%. Из Туркменистана данных нет.

По итогам первых двух месяцев 2019 года (февраль к декабрю 2018-го) Беларусь заняла третье место по росту цен (2,2%). Впереди Узбекистан (3,1%) и Армения (2,5%). Ниже инфляция была в Молдове (1,7%), Грузии (1,6%), России, Украине (по 1,5%), Таджикистане (1,2%), Азербайджане, Казахстане (по 0,8%), Латвии (0,5%), Литве (0,3%) и Кыргызстане (0,2%).

В Эстонии цены уменьшились на 0,1%. Данные по Туркменистану отсутствуют, по Грузии — вычислены на основании месячных данных. В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились на 1,1% (за февраль — на 0,2%).

Государственный комитет Туркменистана по статистике сообщил о росте потребительских цен по итогам 2018 года — 7,2%. Соответственно Беларусь с показателем 5,6% переместилась с третьего на четвертое место среди бывших советских республик. Рекордсмены — Узбекистан с 14,3% и Украина с 9,8%.