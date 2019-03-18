Власти Германии выплатили 13,44 млн евро фермерам, потерявшим урожай из-за засухи

Министерство сельского хозяйства распределило среди фермеров Нижней Саксонии и Бремена более трети имеющихся средств помощи из-за засухи.

По данным ведомства, было проверено 1,76 тыс. запросов о помощи и выделено 13,44 млн евро. Всего в обеих федеральных землях было подано 4,6 тыс. заявлений. Одному субъекту выплачивается не более 500 тыс. евро. Вспомогательный бюджет составляет 35,6 млн евро.

Выплаты помощи предназначены для поддержки компаний, которые попали в опасную для существования ситуацию из-за засухи в прошлом году, rusverlag.de . Было заявлено, что, поскольку качество заявлений сильно отличается, в настоящее время нельзя сказать, сколько времени занимает обработка.

Из-за большого количества документов, подлежащих представлению, рассмотрение заявок в Сельскохозяйственной палате занимает очень много времени.