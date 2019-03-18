Белорусские и российские военные тренируются защищать Союзное государство

Объединенное командование региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации 18-22 марта проводит совместную штабную тренировку.

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Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, тема совместной тренировки, которой руководит начальник Генштаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев, — «Планирование применения региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

К тренировке привлекаются офицеры белорусской и российской армий в составе Объединенного командования региональной группировки войск (сил), а также оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов государственного управления Беларуси.

Цель тренировки — повысить слаженность органов военного управления и оперативную совместимость личного состава объединенного командования в ходе планирования применения региональной группировки войск (сил) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь, отмечает оборонное ведомство.

Тренировка является начальным этапом подготовки к совместным оперативным учениям Вооруженных сил «Щит Союза — 2019», темой которых будет «Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Учения пройдут в сентябре на территории России.

По завершении тренировки будет проведен анализ полученных результатов и подведены итоги, на основе которых стороны планируют скорректировать дальнейшие мероприятия по подготовке к учениям, сообщает Минобороны.