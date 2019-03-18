Суд отказал гомельчанке в иске к властям

Суд Железнодорожного района Гомеля отказал в удовлетворении исковых требований Марии Тарасенко к районной комиссии по содействию занятости населения. Такое решение огласил 18 марта судья Илья Свиридов.

Как ранее сообщал БелаПАН, 46-летняя домохозяйка пытается взыскать с комиссии, администрации Железнодорожного района и других госорганов 1 тыс. рублей моральной компенсации за причиненные ей нравственные страдания.

Гомельчанка утверждает, что ей нанесли моральный вред тем, что включили в базу не занятых в экономике. Об этом ей сообщили в день ее рождения звонком из ЖЭУ на мобильный телефон. Однако в суде решили, что с гражданкой культурно обращались, звонок из ЖЭУ был тактичным, поэтому моральный вред не был причинен.

Юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который помогал гомельчанке в суде, сообщил БелаПАН, что после получения мотивировочной части решение суда будет обжаловаться.

«Так мы хотим привлечь к этой проблеме внимание, ведь она касается не одной Марии Тарасенко, а всех полмиллиона граждан, которых власть назвала не занятыми в экономике. Важно показать, что в той редакции, в которой сегодня действует декрет, он не имеет права на существование. Вторжение в частную жизнь, неравенство перед законом, дискриминация, в конце концов отказ в правосудии — это те нарушения Конституции, которые тянет за собой декрет. Однако белорусские граждане лишены права напрямую обращаться в Конституционный суд, чтобы попросить проверить декрет на соответствие Конституции», — подчеркнул правозащитник.