В минском метро закрываются четыре выхода

/ Общество
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С сегодняшнего дня на четырех станциях Минского метрополитена начались ремонтные работы по облицовке стен, парапетов, ступеней…

Так, отметили в «подземке», дискомфорт ожидает пассажиров, которые пользуются следующими станциями «красной» и «синей» линий:

  • «Академия Наук»;
  • «Парк Челюскинцев»;
  • «Автозаводская»;
  • «Первомайская».

В частности полностью или частично будут закрыты выходы:

  • станция «Академия Наук»: выход № 4-1 (к Белорусской государственной академии искусств и на улицу Сурганова); закрытие выхода частичное, период: 18.03. – 19.04.;
  • станция «Парк Челюскинцев»: выход № 3-1 (к Парку Челюскинцев на проспект Независимости в сторону центра города); закрытие выхода полное, период: 18.03. – по 19.04.;
  • станция «Автозаводская»: выход № 4-1 (на Партизанский проспект к дому №104); закрытие выхода полное, период: 18.03. –  29.03.;
  • станция «Первомайская»: выход № 1-1 (выход к реке Свислочь); закрытие выхода полное, период: 18.03. – 26.03.

В связи с временными неудобствами Минский метрополитен принес извинения пассажирам.
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Тэги: Минский метрополитен Город: Минск