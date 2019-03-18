В минском метро закрываются четыре выхода
С сегодняшнего дня на четырех станциях Минского метрополитена начались ремонтные работы по облицовке стен, парапетов, ступеней…
Так, отметили в «подземке», дискомфорт ожидает пассажиров, которые пользуются следующими станциями «красной» и «синей» линий:
- «Академия Наук»;
- «Парк Челюскинцев»;
- «Автозаводская»;
- «Первомайская».
В частности полностью или частично будут закрыты выходы:
- станция «Академия Наук»: выход № 4-1 (к Белорусской государственной академии искусств и на улицу Сурганова); закрытие выхода частичное, период: 18.03. – 19.04.;
- станция «Парк Челюскинцев»: выход № 3-1 (к Парку Челюскинцев на проспект Независимости в сторону центра города); закрытие выхода полное, период: 18.03. – по 19.04.;
- станция «Автозаводская»: выход № 4-1 (на Партизанский проспект к дому №104); закрытие выхода полное, период: 18.03. – 29.03.;
- станция «Первомайская»: выход № 1-1 (выход к реке Свислочь); закрытие выхода полное, период: 18.03. – 26.03.
В связи с временными неудобствами Минский метрополитен принес извинения пассажирам.