В минском метро закрываются четыре выхода

С сегодняшнего дня на четырех станциях Минского метрополитена начались ремонтные работы по облицовке стен, парапетов, ступеней…

Так, отметили в «подземке», дискомфорт ожидает пассажиров, которые пользуются следующими станциями «красной» и «синей» линий:

«Академия Наук»;

«Парк Челюскинцев»;

«Автозаводская»;

«Первомайская».

В частности полностью или частично будут закрыты выходы:

станция «Академия Наук»: выход № 4-1 (к Белорусской государственной академии искусств и на улицу Сурганова); закрытие выхода частичное, период: 18.03. – 19.04.;

станция «Парк Челюскинцев»: выход № 3-1 (к Парку Челюскинцев на проспект Независимости в сторону центра города); закрытие выхода полное, период: 18.03. – по 19.04.;

станция «Автозаводская»: выход № 4-1 (на Партизанский проспект к дому №104); закрытие выхода полное, период: 18.03. – 29.03.;

станция «Первомайская»: выход № 1-1 (выход к реке Свислочь); закрытие выхода полное, период: 18.03. – 26.03.

В связи с временными неудобствами Минский метрополитен принес извинения пассажирам.