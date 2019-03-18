Лукашенко в апреле отправится в Турцию

Александр Лукашенко в апреле планирует совершить официальный визит в Турцию. Об этом он сообщил 18 марта на встрече с послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Фото из архива пресс-службы президента

«Причина нашей встречи не только в моем глубоком уважении к вашей стране, к вам как к доброму представителю Турции в Беларуси, — сказал Лукашенко. — Есть и практическая сторона дела: в середине апреля, вы знаете, у нас официальный визит на высшем уровне в Турцию и встреча с вашим президентом. Поэтому есть целый ряд обстоятельств, которые подталкивают нас к этой беседе».

В ближайшее время должно состояться заседание белорусско-турецкой межправительственной комиссии. Лукашенко рассчитывает, что оно даст хорошие результаты накануне его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первым шагом в подготовке своего визита Лукашенко назвал сегодняшнюю встречу с послом.

«Поэтому давайте обсудим наши вопросы с точки зрения тех проблем, которые существуют, — сказал он. — Все хорошее видно, о нем приятно говорить. Тем не менее всегда есть же и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, вести переговоры, если все хорошо. Мы должны решать проблемные вопросы. И я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, как вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе».

В свою очередь посол Турции отметила, что у нее есть несколько вопросов, которые бы она хотела обсудить с белорусским руководителем.

«Мы не видим проблем в отношениях между нашими странами и считаем это поводом для гордости», — подчеркнула Дарама.