Под Речицей сельчанка погибла, пытаясь потушить горящую траву

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Трагедия, в результате которой погибла женщина, произошла утром 16 марта в агрогородке Лиски (Речицкий район).

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

Как сообщается, тело сельчанки обнаружил ее сын.

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Мужчина пришел навестить мать, на приусадебном участке увидел следы горения сухой растительности и погибшую, после чего обратился в милицию.

По предварительным данным, женщина пыталась самостоятельно справиться с огнем, потеряла сознание, упала и не смогла выбраться из горящей растительности.
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Речица

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