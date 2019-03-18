Под Речицей сельчанка погибла, пытаясь потушить горящую траву

Трагедия, в результате которой погибла женщина, произошла утром 16 марта в агрогородке Лиски (Речицкий район).

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

Как сообщается, тело сельчанки обнаружил ее сын.

Мужчина пришел навестить мать, на приусадебном участке увидел следы горения сухой растительности и погибшую, после чего обратился в милицию.

По предварительным данным, женщина пыталась самостоятельно справиться с огнем, потеряла сознание, упала и не смогла выбраться из горящей растительности.