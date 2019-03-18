Бывший директор брестского комбината общепита получил четыре года колонии за взятки

В Бресте за получение взяток осуждена бывший директор комбината общественного питания.

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Как сообщила БелаПАН старший помощник прокурора Бреста Елена Ковальчук, работая в должности директора комбината, с марта 2016 года по март 2018 года женщина неоднократно принимала от заведующих производством учреждений образования, которые находились в ее подчинении, денежные средства за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, за благосклонное отношение к этим работникам, а также за заключение с ними контрактов.

Суд посчитал доказанными 25 эпизодов. Общая сумма взяток составила около 1 тыс. рублей.

18 марта суд Ленинского района Бреста признал 61-летнюю женщину виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК (получение взяток) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в сфере общественного питания, торговли и услуг, сроком на пять лет.

Обвиняемая выплатила в доход государства всю полученную преступным путем сумму.

Женщина признала свою вину частично и заявила, что не считает взятками принятые деньги, так как они передавались ей как подарки к праздникам.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.