Страсти вокруг БелАЭС: президент Литвы обвинила премьера в нарушении Конституции из-за предложения Беларуси

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала направленное Беларуси предложение премьер-министра Саулюса Сквернялиса переоборудовать строящуюся Белорусскую АЭС в газовую электростанцию «антиконституционным действием», сообщает новостной портал Delfi .

Свою позицию Грибаускайте аргументировала тем, что литовская Конституция относит решение вопросов внешней политики к компетенции президента.

«Конституция предусматривает, что решения принимает только президент, внешняя политика осуществляется совместно с правительством. Поскольку эта тема не согласовывалась, а это стратегическая внешнеполитическая цель, я считаю, что это антиконституционное действие», — заявила она журналистам.

Премьер-министр Литвы 7 марта направил своему белорусскому коллеге Сергею Румасу письмо с предложением переоборудовать строящуюся БелАЭС в электростанцию на газе.

В письме он отметил, что Литва могла бы поставлять топливо для этой электростанции — через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через соединяющий Литву и Польшу газопровод, который должен заработать в ближайшие годы.

Стоит отметить, что в Литве неоднозначно оценили план Сквернялиса по предложению Беларуси альтернатив строительству атомной станции. Критики утверждают, что, во-первых, БелАЭС технически невозможно переоборудовать в газовую электростанцию, а во-вторых, Беларусь не пойдет на такой шаг по политическим причинам.