На Гомельщине пропала 14-летняя девочка-подросток
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В городском поселке Уваровичи (Буда-Кошелевский район) ведется поиск 14-летней Марии Киселевой.
Как сообщается, девочка-подросток днем 17 марта ушла из дома и до настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.
Она была одета зеленую куртку, черные леггинсы, спортивную кофту и кроссовки.
Милиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения Марии позвонить по телефонам:
- +375233621207;
- +375292306373;
- +375296083602;
- +375336803602;
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