На Гомельщине пропала 14-летняя девочка-подросток

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В городском поселке Уваровичи (Буда-Кошелевский район) ведется поиск 14-летней Марии Киселевой.

Как сообщается, девочка-подросток днем 17 марта ушла из дома и до настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.

Она была одета зеленую куртку, черные леггинсы, спортивную кофту и кроссовки.

Милиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения Марии позвонить по телефонам:

  • +375233621207;
  • +375292306373;
  • +375296083602;
  • +375336803602;
  • 102.
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Тэги: пропал человек Город: Буда-Кошелево

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