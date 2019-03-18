На Гомельщине пропала 14-летняя девочка-подросток

В городском поселке Уваровичи (Буда-Кошелевский район) ведется поиск 14-летней Марии Киселевой.

Как сообщается, девочка-подросток днем 17 марта ушла из дома и до настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.

Она была одета зеленую куртку, черные леггинсы, спортивную кофту и кроссовки.

Милиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения Марии позвонить по телефонам: