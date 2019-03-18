Минобразования назвало минимальный порог прохождения ЦТ

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Министерство образования приняло постановление «Об определении отметок, приравниваемых в 2019 году к неудовлетворительным».

Согласно документу такими отметками в 2019 году по результатам централизованного тестирования будут считаться:

  • по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» — отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля — от 0 до 24;
  • по первому предмету профильного испытания «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» — отметки от 0 до 19 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» — отметки от 0 до 24 баллов (включительно);
  • по второму предмету профильного испытания «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» — отметки от 0 до 9 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» — отметки от 0 до 14 баллов (включительно).

При осуществлении набора в УВО, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС, ГПК; на военные факультеты УВО; в УВО по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия»:

  • по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» неудовлетворительными являются отметки от 0 до 6 баллов (включительно).

Министерство образования также утвердило график проведения в этом году централизованного тестирования. Регистрация будет проводиться со 2 мая по 1 июня.
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Тэги: ЦТ сертификат ЦТ высшее образование Минобразования

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