Первую серию нового сезона «Игры престолов» покажут на большом экране

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15 апреля состоится русскоязычная премьера восьмого сезона культовой фэнтези-саги «Игра престолов», в этот же день в Минске пройдет специальный показ первой серии от видеосервиса VOKA на большом экране.

Чтобы попасть на бесплатный закрытый показ, организаторы предлагают фанатам «Игры престолов» попробовать свои силы в специальном конкурсе, подробности которого можно найти в социальных сетях VOKA. Конкурс проводится 18 марта по 2 апреля.

А до 31 марта включительно первый сезон «Игры престолов» будет бесплатно доступен на VOKA в подписке «Амедиатека» — для просмотра необходима только авторизация.
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Тэги: Игра престолов

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