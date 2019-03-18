Первую серию нового сезона «Игры престолов» покажут на большом экране

15 апреля состоится русскоязычная премьера восьмого сезона культовой фэнтези-саги «Игра престолов», в этот же день в Минске пройдет специальный показ первой серии от видеосервиса VOKA на большом экране.

Чтобы попасть на бесплатный закрытый показ, организаторы предлагают фанатам «Игры престолов» попробовать свои силы в специальном конкурсе, подробности которого можно найти в социальных сетях VOKA . Конкурс проводится 18 марта по 2 апреля.