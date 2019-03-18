Корейцы случайно запустили ракету «земля — воздух»

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ВВС Южной Кореи заявили о случайном запуске ракеты средней дальности класса Cheongung на военной базе в 85 км от Сеула.

Ракета взорвалась в воздухе по протоколу самоуничтожения. Информации о разрушениях в результате пуска ракеты не поступало. Причина произошедшего выясняется. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Информации о жертвах и разрушениях от взрыва пока не поступало. Мы сформировали оперативную группу, чтобы выяснить причину произошедшего», — сообщили в ВВС страны.

Ракета класса Cheongung рассчитана на поражение вражеской авиации на высоте до 40 км. Она также запрограммирована на самоуничтожение после запуска в случае наличия сбоя в ее системе наведения.
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Тэги: новости Южной Кореи земля-воздух ВВС Город: Сеул

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