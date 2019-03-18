Витебчанку будут судить за месть бывшему работодателю в интернете

Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Первомайского района Витебска уголовное дело по обвинению 26-летней жительницы областного центра в несанкционированном доступе к компьютерной информации, ее модификации и компьютерном саботаже.

По сообщению областного УСК, обвиняемая зашла 2 ноября 2017 года на страницу учетной записи во «ВКонтакте» своей прошлой работы. Для этого она ввела заведомо известные ей логин и пароль и не менее четырех раз осуществила несанкционированный доступ к компьютерной информации.

После этого фигурантка, действуя из мести к директору коммерческого предприятия, разместила для общедоступного обозрения на странице учетной записи не менее шести видеороликов непристойного содержания, не связанных с работой ООО и подрывавших его имидж и деловую репутацию. Изменила настройки приватности учетной записи, что привело к невозможности для потенциальных клиентов обозревать предлагаемую организацией продукцию, а для предприятия — получать от клиентов сообщения.

Она же от имени законного пользователя ООО удалила с его страницы не менее 20 фотоальбомов, содержавших более 3000 фотоизображений предлагаемой продукции с ее характеристиками, более 200 пользователей из раздела «Друзья», тексты электронной переписки с клиентами, чем уничтожила компьютерную информацию коммерческой организации.