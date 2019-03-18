Водитель трактора погиб под Ивье

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Рядом с автодорогой Добовичи – Браги нашли труп тракториста.

Фото: gaigrodno.by

По сообщению ГАИ Гродненской области, сельчанин заметил в левом кювете перевернутый самодельный трактор и лежавший под ним труп мужчины, про которые сообщил в милицию.

Сотрудники Ивьевского РОСК начали проверку, чтобы определить, как и почему водитель и его транспортное средство оказались в кювете.

Погибший не имел водительского удостоверения, раньше штрафовался за нарушения, которые допускал в качестве пешехода.
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Тэги: гибель трактоиста гибель водителя трактор Город: Ивье

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