Водитель трактора погиб под Ивье

Рядом с автодорогой Добовичи – Браги нашли труп тракториста.

Фото: gaigrodno.by

По сообщению ГАИ Гродненской области, сельчанин заметил в левом кювете перевернутый самодельный трактор и лежавший под ним труп мужчины, про которые сообщил в милицию.

Сотрудники Ивьевского РОСК начали проверку, чтобы определить, как и почему водитель и его транспортное средство оказались в кювете.

Погибший не имел водительского удостоверения, раньше штрафовался за нарушения, которые допускал в качестве пешехода.