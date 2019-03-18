Суд удовлетворил иск основного владельца «БелГазеты»

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Экономический суд Минска в лице Екатерины Есьман удовлетворил в полном объеме иск Кирилла Живоловича о признании незаконными решений годового собрания участников акционерного общества, по итогам которого директором организации был назначен правозащитник Андрей Бондаренко.

Кирилл Живолович

В заседании помимо Живоловича приняли участие главный редактор издания и миноритарный собственник Игорь Высоцкий, а также назначенный директором по итогам годового собрания 2 января Бондаренко.

Живолович требовал признать решения годового собрания незаконными, поскольку, по его словам, он не был должным образом уведомлен о его проведении, поэтому было нарушено его право на участие в управлении обществом.

Бондаренко отметил, что пока не решил, будет ли обжаловать решение суда. «Посоветуемся с юристами», — добавил он.

Конфликт в редакции «БелГазеты» продолжается третий месяц. 21 января стало известно о назначении директором ООО правозащитника Андрея Бондаренко по итогам годового общего собрания собственников. Основной владелец газеты Кирилл Живолович считает это собрание неправомочным и назначил директором Юрия Каретникова, в прошлом политического активиста. 

С 2016 года 75,4% уставного фонда компании принадлежит Живоловичу, 24,6% — Высоцкому.

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Тэги: БелГазета Персона: Кирилл Живолович Екатерина Есьман Игорь Высоцкий Андрей Бондаренко Юрий Каретников

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