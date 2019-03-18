Лукашенко утвердил Концепцию информационной безопасности

Госорганам и иным организациям поручено руководствоваться положениями документа «в практической деятельности».

Результаты реализации постановления Совета безопасности «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь» должны отражаться в ежегодном докладе президенту Беларуси о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению, сообщает пресс-служба главы государства.

«Усилены положения о подготовке кадров в области обеспечения информационной безопасности, использовании мировых рейтингов для оценки ее состояния, защите коммерческой, профессиональной, банковской тайн. Конкретизировано, что реагирование на риски и вызовы в информационной сфере осуществляется всеми без исключения госорганами и организациями в соответствии с областью их деятельности, максимально полно и оперативно», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Пресс-служба Лукашенко уточняет, что Концепция исходит из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире, основывается на соглашениях о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ, государств-членов ОДКБ, двусторонних соглашениях и иных обязательствах Беларуси в области международной информационной безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том числе резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендаций ОБСЕ.

В Концепции «отражены современные вызовы и угрозы, которые формируются в информационной сфере и представляют опасность для конституционных основ и жизнедеятельности государств — манипулирование массовым сознанием, дискредитация идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета, неустойчивость информационной инфраструктуры и другие».

Пресс-служба Лукашенко отмечает, что по своей сути Концепция «представляет собой современный политический акт, нацеленный на всеобъемлющее развитие Беларуси как суверенного, демократического, социального государства. Особо подчеркивается, что безопасность информационной сферы обеспечивается в первую очередь именно через ее развитие. Содержание документа предназначено вниманию государственных органов, общественности, граждан, союзников и партнеров Беларуси, иных субъектов международных отношений».

Проект концепции информационной безопасности Лукашенко обсудил с членами Совбеза 12 марта.