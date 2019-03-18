Двое жителей Лиды выпили стеклоомыватель и погибли

Тела 31- и 37-летнего мужчин без видимых признаков насильственной смерти нашли в квартире жилого дома.

Фото: sk.gov.by

По сообщению областного УСК, тела обнаружили родственник и соседи одного из погибших вечером 15 марта.

Жилище было заперто изнутри и доступа посторонним в него не имелось. Внутри обнаружили пластиковые канистры со стеклоомывателем. В одной из канистр часть жидкости отсутствовала. Кроме того, обнаружена пустая полимерная емкость с резким химическим запахом.