Лукашенко изменил границы трех областей Беларуси

Это прописано в Указе № 104 «Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей».

Границы этих административно-территориальных единиц были установлены в 1950-е годы, но из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры они перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими).

По сообщению пресс-службы президента, Указ предусматривает установление с 1 декабря текущего года границ Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино, осуществление регистрации и учета изменений в в Едином реестре. Границы Брестской области и ее районов, совпадающие с границей с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

За оформление документа, удостоверяющего право на земельный участок, пошлина взиматься не будет. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе.