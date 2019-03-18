Министерство информации ограничило доступ к сайту анархистов

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Доступ к интернет-ресурсу об анархизме ограничен на основании решения суда Центрального района Минска согласно Закона «О СМИ».

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение принято за «распространения экстремистских материалов». Название ресурса уже нельзя размещать в открытом доступе. Репост материалов или ссылка на сайт влечет административную ответственность.

На сайте размещается не только аналитика по теме, но также теория анархизма и даже «практика» вроде руководств по участию в массовых акциях или инструкции по изготовлению коктейлей Молотова.
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Тэги: анархисты анархизм коктейль Молотова Мининформ

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