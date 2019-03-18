Путин ввел наказание за неуважение власти в интернете

Президент России подписал закон, который вводит штрафы за неуважение власти в интернете размером до примерно 4500 долларов в пересчете на местные рубли.

В опубликованном на портале правовой информации документе указано, что в случае обнаружения в интернете публикаций, которые в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство, общество, государство или государственные символы, правоохранительные органы должны обратиться в Роскомнадзор, который обязан за сутки уведомить о блокировке, дав возможность удалить сообщение самостоятельно. В противном случае страница с сообщением будет заблокирована ведомством.

Совет Федерации одобрил законопроект 13 марта, Госдума — 7 марта.