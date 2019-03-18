Заводской корпус «Горизонта» переделают в жилой дом

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Администрация Центрального района Минска вынесла на общественное обсуждение проект реконструкции территории бывшего троллейбусного депо №1 и завода «Горизонт». На ее сайте опубликовали информацию о том, какой именно из корпусов завода переделают в жилой дом.

Квартал «Горизонт» хотели снести почти полностью, но власти изменили решение: производственные корпуса перестроят в жилье, развлекательные, культурные, торговые центры. Сносу подлежит лишь территория внутри квартала.

Четырехэтажный корпус вдоль проспекта Машерова реконструируют в жилой дом с паркингом на первом этаже.

Презентация проекта состоится 10 апреля в 18:00 в актовом зале администрации на ул. Мельникайте, 6.
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Тэги: Горизонт реконструкция строительство жилья Город: Минск

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