В Антарктиде заметили неизвестное науке явление

Ученые Чикагского университета зафиксировали в Антарктиде ночные сейсмические явления, чье точное происхождение пока остается неизвестным.

С ноября 2016 года по январь 2017 года исследователи установили сейсмометры в двух разных местах на шельфовом леднике Мак-Мердо на расстоянии 20 километров друг от друга. Эти места были обозначены как «сухая» и «мокрая» станции в зависимости от характерных для них процессов таяния. В течение дня на «мокрой» станции воздействие солнечного света способствовало появлению луж из рыхлого поверхностного льда. Каждую ночь в районе «мокрой» станции сейсмографы регистрируют сотни и тысячи толчков естественного происхождения и продолжительностью менее секунды.

Исследователи впервые регистрируют «льдотрясения», демонстрирующие зависимость от времени суток и предположительно связанные с процессами таяния на шельфовом леднике, сообщает издание Science Alert .

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой ночью лед, лежащий поверх талой воды, из-за похолодания начинает сжиматься, а вода снизу замерзает и расширяется. Это деформирует верхний слой, который в конце концов ломается. Последующие наблюдения должны подтвердить или опровергнуть эту версию.