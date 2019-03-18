Сильный взрыв метеорита произошел над Беринговым морем

Мощность взрыва достигла 173 килотонн, что в семь раз превышает силу взрыва американской атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму.

По сообщению NASA, объект вошел в атмосферу 18 декабря 2018 года со скоростью 32 км/с, не долетел до Земли 26 км.

Событие долго оставалось незамеченным из-за того, что произошло в безлюдном и удаленном месте. Ученым требовалось время на обработку снимков со спутников.