Сильный взрыв метеорита произошел над Беринговым морем

Это самый мощный космический объект за последние 30 лет, не считая Челябинского метеорита.

/ Мир
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Мощность взрыва достигла 173 килотонн, что в семь раз превышает силу взрыва американской атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму.

По сообщению NASA, объект вошел в атмосферу 18 декабря 2018 года со скоростью 32 км/с, не долетел до Земли 26 км.

Событие долго оставалось незамеченным из-за того, что произошло в безлюдном и удаленном месте. Ученым требовалось время на обработку снимков со спутников.
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Тэги: NASA метеорит

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