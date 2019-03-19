Во вторник, 19 марта, погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.

Ожидается переменная облачность. Практически во всех регионах пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности). Максимальная температура воздуха +5..+11°С.

В столице вероятность дождя составляет 60-70%. Ветер юго-западный, западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: