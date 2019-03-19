Депутат Базанов намерен руководить федерацией футбола бесплатно

В случае избрания председателем Белорусской федерации футбола депутат Палаты представителей полковник Владимир Базанов намерен сохранить мандат и получать зарплату только в парламенте.

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«До истечения срока моих полномочий все остается как было. Но при этом 90% времени отдаю работе именно в федерации», — заявил Базанов в интервью спортивной газете «Прессбол» (опубликовано 19 марта).

По словам единственного кандидата на пост главы БФФ, он, конечно, не суперспециалист, но очень любит футбол и никогда не терял с ним связь (в 2010-12 годах был председателем правления брестского «Динамо»).

«Поэтому, когда стало ясно, что в федерации произойдет смена руководства и Сергей Румас покинет пост председателя, задумался о выдвижении своей кандидатуры», — аргументировал Базанов интерес к должности руководителя БФФ.

Своей главной задачей он видит выход национальной сборной в финальную часть чемпионата Европы. В целом же «важно ничего не уронить и двигаться вперед».

Отчетно-выборная конференция БФФ пройдет 27 марта. Единственный конкурент Базанова — генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик — снял свою кандидатуру в его пользу 12 марта. Ранее собирались баллотироваться известный в прошлом футболист Виталий Кутузов и телеведущий Николай Ходасевич.