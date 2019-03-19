На пожаре в Полоцке погибли два человека

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Жизни двух человек унес огонь сегодня поздно ночью в Полоцке. ЧП произошло на 1-м переулке Матросова в частном доме 63-летнего пенсионера.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации спасателей, в результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

О том, кто погиб, пока не сообщается – личности жертв огня устанавливается.

Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем при курении.

Все за минувшие дежурные сутки на пожарах в Беларуси погибли шесть человек.
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Полоцк

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