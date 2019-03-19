Валерий Леонтьев отмечает 70-летний юбилей – артиста поздравил Лукашенко

Творчество народного артиста России Валерия Леонтьева содействует укреплению дружбы между народами Беларуси и России. Об этом в поздравительном послании по случаю 70-летнего юбилея певца отметил Александр Лукашенко.

Фото с сайта culture.ru

По его словам, артист долгие годы покоряет меломанов своей «неповторимой манерой исполнения, яркой индивидуальностью и неугасаемой жизненной энергией».

Лукашенко подчеркнул уникальный талант и артистизм певца, которые влюбили в него многочисленных поклонников из разных стран.

Глава государства считает, что Леонтьев «занимает особое место в истории современного искусства».