Порошенко жестко ответил Путину

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Глава украинского государства Петр Порошенко ответил российскому коллеге Владимиру Путину на его реплику о недоговороспособности официального Киева.

Фото пресс-службы президента Украины

Путин, в частности, заявил, что действия украинских властей «вызывают оторопь», а поэтому с «ними не сварить каши».

В свою очередь Порошенко отметил, что не собирается «ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать».

Кремль прошелся по Порошенко

Ранее сообщалось, что после конфликта в Керченском проливе президент РФ прекратил всякое общение главой Украины, заявив, что не хочет участвовать в избирательной кампании действующего президента.

Naviny.by писали, что глава Украины назвал конфликт в Керченском проливе войной.

28 ноября Путин обвинил своего украинского визави в организации провокации в Керченском проливе.
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Тэги: Россия-Украина Персона: Петр Порошенко Владимир Путин

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