Порошенко жестко ответил Путину
Глава украинского государства Петр Порошенко ответил российскому коллеге Владимиру Путину на его реплику о недоговороспособности официального Киева.
Путин, в частности, заявил, что действия украинских властей «вызывают оторопь», а поэтому с «ними не сварить каши».
В свою очередь Порошенко отметил, что не собирается «ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать».
Ранее сообщалось, что после конфликта в Керченском проливе президент РФ прекратил всякое общение главой Украины, заявив, что не хочет участвовать в избирательной кампании действующего президента.
Naviny.by писали, что глава Украины назвал конфликт в Керченском проливе войной.
28 ноября Путин обвинил своего украинского визави в организации провокации в Керченском проливе.