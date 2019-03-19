Порошенко жестко ответил Путину

Глава украинского государства Петр Порошенко ответил российскому коллеге Владимиру Путину на его реплику о недоговороспособности официального Киева.

Фото пресс-службы президента Украины

Путин, в частности, заявил, что действия украинских властей «вызывают оторопь», а поэтому с «ними не сварить каши».

В свою очередь Порошенко отметил, что не собирается «ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать».

Ранее сообщалось, что после конфликта в Керченском проливе президент РФ прекратил всякое общение главой Украины, заявив, что не хочет участвовать в избирательной кампании действующего президента.

Naviny.by писали, что глава Украины назвал конфликт в Керченском проливе войной.

28 ноября Путин обвинил своего украинского визави в организации провокации в Керченском проливе.