ГАИ подготовила новые «сюрпризы» для лихачей
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают активно бороться с нарушителями Правил дорожного движения, в частности, с любителями быстрой езды.
Так, на дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля скорости. В Брестской и Могилевской областях они находятся в следующих местах:
- 07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 67;
- 08:00-19:00. Дрога Р-122, Могилевский район, населенный пункт Подбелье (15+800);
- 08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);
- 08:00-19:00. Бобруйск, улица Минская, 102;
- 08:00-20:00. Трасса М-10, Пинский район (432+350);
- 08:00-20:00. Дрога Р-17, Малоритский район (19+950);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (32+950);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (65+700);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Ивацевичский район (150+250).
Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.