ГАИ подготовила новые «сюрпризы» для лихачей

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают активно бороться с нарушителями Правил дорожного движения, в частности, с любителями быстрой езды.

Так, на дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля скорости. В Брестской и Могилевской областях они находятся в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 67;

08:00-19:00. Дрога Р-122, Могилевский район, населенный пункт Подбелье (15+800);

08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);

08:00-19:00. Бобруйск, улица Минская, 102;

08:00-20:00. Трасса М-10, Пинский район (432+350);

08:00-20:00. Дрога Р-17, Малоритский район (19+950);

09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (32+950);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (65+700);

09:00-21:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020);

09:00-21:00. Трасса М-1, Ивацевичский район (150+250).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: