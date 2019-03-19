В 2018-м нефтяные доходы бюджета выросли более чем в 1,5 раза

В прошлом году на фоне увеличения мировых цен на углеводородное сырье нефтяные доходы белорусского бюджета увеличились на десятки процентов, свидетельствуют официальные данные Министерства финансов за 2018 год.

В ежегодном докладе «О состоянии государственных финансов», который опубликовал Минфин, приводятся подробные данные об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

Там сообщается, что вывозные таможенные пошлины в отношении нефти сырой, добытой на территории страны, принесли в бюджет за 2018 год 421,9 млн рублей и увеличились за прошлый год на 53,4%.

Также резко увеличились (на 56%) поступления бюджета от вывозных таможенных пошлин при экспорте нефтепродуктов — с 1.310,3 млн рублей в 2017 году до 2.044,3 млн рублей в 2018 году.

Таким образом, если в 2017 году перечисленные нефтяные доходы принесли в белорусский бюджет 1.585,4 млн рублей, то в 2018-м — 2.466,2 млн рублей. Соответственно, перечисленные нефтяные доходы увеличились в прошлом году по сравнению с позапрошлым на 55,6%.

Доля названных нефтяных доходов бюджета в совокупных доходах республиканского бюджета увеличилась с 8% в 2017 году до 10,1% в 2018 году.

Напомним, из-за налогового маневра в России нефтяные доходы белорусского бюджета оказались под угрозой. Беларусь и Россия ведут переговоры о компенсации последствий налогового маневра. Белорусские власти заявляют, что потери страны (бюджета и дополнительные издержки НПЗ) из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли могут составить в 2019-2024 годах 10,5 млрд долларов и настаивают на компенсации этих потерь.

В то же время российское руководство заявляет, что Москва никогда не обещала Минску компенсировать эти потери.

Согласно оценкам Международного валютного фонда, которые МВФ обнародовал в январе этого года, если Россия не компенсирует Беларуси негативные последствия налогового маневра в нефтяной отрасли, госдолг нашей стран в среднесрочной перспективе вырастет до 70% ВВП. По методологии МВФ, сейчас госдолг Беларуси составляет около 55% ВВП.

«В случае отсутствия компенсации последствия для Беларуси будут значительными», — прогнозируют экономисты Международного валютного фонда.