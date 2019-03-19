Аналитики «Сбербанка» предполагают масштабную реструктуризацию кредитов госсектора в Беларуси

В последние месяцы в Беларуси произошла масштабная реструктризация кредитов госсектора. К такому выводу пришли аналитики российского «Сбербанка», проанализировав банковскую статистику Беларуси.

Фто с сайта russia now

«Вышедшая статистика работы банковской системы привлекла наше внимание в части динамики просроченной задолженности. За декабрь-январь ее объем сократился на 87%, или 1,4 млрд белорусских рублей, что эквивалентно 0,7 млрд долларов (1,2%ВВП)», — говорится в новом обзоре Центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Авторы обзора констатируют, что в официальных документах Нацбанка Беларуси отсутствуют каких-либо указания на изменение методологии. Поэтому причина такой динамики, предполагают аналитики, скорее всего, кроется в другом.

«Основное снижение (просроченной задолженности) отмечено у госпредприятий: около 1,1 млрд белорусских рублей. Причем большая часть сокращения коснулась валютных кредитов», — отмечают авторы обзора.

По мнению аналитиков «Сбербанка», судя по практически неизменному портфелю кредитов, выданных госкомпаниям Беларуси, сокращение просрочки не связано с активизацией директивного кредитования, которое практиковалось в предыдущие годы.

«Самое вероятное объяснение происходящего — масштабная реструктуризация кредитов госсектора. Кредиты «переупаковывают», причем, скорее всего, со снижением ставок», — предполагают российские экономисты.

Они считают, что таким образом государство пытается частично компенсировать влияние на предприятия от постепенного прекращения директивного кредитования.

«Согласно заявлениям представителей власти, в 2019 году объем директивного кредитования должен быть снижен до 0,8 млрд белорусских рублей (против 1,24 млрд в 2018 году) и полностью исчезнуть в 2020 году. Постепенная отмена льготного кредитования была одним из требований ЕФСР для предоставления финансирования, об этом неоднократно говорил и МВФ», — напоминают аналитики «Сбербанка».