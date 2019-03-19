Россельхознадзор ограничил поставки продукции белорусской «дочки» Danone
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение ограничить поставки на российский рынок продукции белорусского предприятия «Данон Пружаны».
В сообщении российского ведомства говорится, что такое решение принято по результатам проведенной с 27 февраля по 2 марта инспекции предприятий Беларуси. Ограничения для белорусского предприятия стали действовать с 17 марта.
«Указанную информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность», — говорится в решении Россельхознадзора.
Следует отметить, что помимо упомянутого решения российское ведомство опубликовало по данному вопросу отдельный пресс-релиз, в котором поясняет причины примененных санкций в отношении белорусской «дочки» Danone.
Россельхознадзор отмечает, что представители ведомства проверяли молочно-товарные фермы, которые являются поставщиками сырого молока для «Данон Пружаны».
«По результатам проведенных мероприятий и анализа предоставленных документов Россельхознадзором сделаны выводы о том, что государственный контроль за деятельностью ветеринарных специалистов, работающих на данных фермах, не обеспечен», — говорится в сообщении российского ведомства.
В частности, отмечается, что на фермах не ведется специальная документация, в связи с чем невозможно установить, проводится ли ежедневный клинический осмотр животных, а также, определить даты и причины перевода животных из здоровой группы в больную, исход заболевания, методы лечения и то, куда было направлено молоко, полученное от больных животных, которых лечили антибиотиками.
Таким образом, «Россельхознадзор» пришел к выводу, что белорусская ветеринарная служба не может гарантировать безопасность молочной продукции, производимой компанией «Данон Пружаны».