На Лукомском озере двое рыбаков провалились под лед – один утонул

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Трагедия произошла сегодня рано утром на Лукомском озере (Чашникский район). Позвонившие в МЧС сообщили о тонущих людях.

Когда спасатели прибыли на место вызова, один из рыбаков – 63-летний пенсионер – находился в 80 метрах от берега. С помощью специального оборудования работники МЧС смогли доставить его на берег и передать медикам.

В настоящее время он госпитализирован в районную больницу с диагнозом «общее переохлаждение».

Второго рыбака – 74-летнего пенсионера – спасти не удалось.
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Тэги: утонул рыбалка провалился под лед Город: Чашники

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