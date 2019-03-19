На Лукомском озере двое рыбаков провалились под лед – один утонул

Трагедия произошла сегодня рано утром на Лукомском озере (Чашникский район). Позвонившие в МЧС сообщили о тонущих людях.

Когда спасатели прибыли на место вызова, один из рыбаков – 63-летний пенсионер – находился в 80 метрах от берега. С помощью специального оборудования работники МЧС смогли доставить его на берег и передать медикам.

В настоящее время он госпитализирован в районную больницу с диагнозом «общее переохлаждение».

Второго рыбака – 74-летнего пенсионера – спасти не удалось.