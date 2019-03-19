В Минске задержан закладчик психотропов, получавший зарплату биткоинами

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13 марта сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД Минска был задержан 18-летний студент профессионального лицея столицы.

У молодого человека было обнаружено 36 граммов порошкообразного вещества, содержащего в своем составе психотропное вещество альфа-PVP, и 47 граммов спайса, также содержащего в своем составе психотропы.

Часть запрещенного вещества было обнаружено у задержанного при себе, остальное — в 16 закладках.

Установлено, что задержанный работал на интернет-магазин по продаже психотропных веществ. В день он должен был делать от 15 до 30 закладок, за каждую получал вознаграждение в размере 3 долларов. При этом деньги ему переводили в биткоинах.

Молодой человек рассказал, что работу нашел через социальную сеть, в которой была ссылка на один из мессенджеров.

Ранее к уголовной ответственности не привлекался, отмечает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
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Тэги: психотропы Город: Минск

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