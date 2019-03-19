Лукашенко требует конкретики в вопросах развития рынка телекоммуникаций в Беларуси

На сегодняшнем совещании у Александра Лукашенко были рассмотрены вопросы состояния и дальнейшего развития рынка телекоммуникаций в Беларуси.

Фото пресс-службы президента

По словам главы государства, данная сфера является одним из наиболее перспективных секторов белорусской экономики.

Он подчеркнул, что эта отрасль растет быстрыми темпами. Так, с 2011-го ее доля в ВВП выросла почти в два раза. Сегодня она обеспечивает работой около 100 тыс. человек.

«Важно, что это высокотехнологичная часть экономики, которая не нуждается ни в дешевых нефти, газе или иных материальных ресурсах. А значит, ее успехи укрепляют нашу экономическую независимость», — сказал президент.

Он отметил, что Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ и соответствующей инфраструктуры.

«Мы являемся лидером на пространстве СНГ, не уступая таким европейским странам, как Италия, Португалия, Чехия», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко обратил внимание, что динамика процессов, скорость смены технологий в названной сфере невероятны — оборудование устаревает в три-четыре раза быстрее, чем истекает срок его физического износа.

«Каждые два года нагрузка на инфраструктуру как минимум удваивается. Спрос на некоторые услуги уже опережает предложение. Но самое главное — телекоммуникации перестают существовать как отдельная отрасль, проникая во все сферы жизни общества. От традиционных — связи, средств массовой информации — до медицины, образования, промышленности и других», — констатировал глава государства.

«Если вчера интернет вещей был чем-то абстрактным, то сегодня обмен данными в автоматическом режиме, без участия человека между разными системами в ЖКХ, промышленности, транспорте, логистике стал абсолютной реальностью. Более того, телекоммуникации просто неотделимы от цифровой трансформации экономики. Поэтому нам необходимо посмотреть на то, как эти сферы будут развиваться во взаимной увязке», — добавил Лукашенко.

В связи с этим он поставил перед участниками совещания вопрос, какие меры нужны для того, чтобы не просто сохранить позиции в мировых рейтингах, но и улучшить их, а также что сегодня сдерживает развитие ИКТ в Беларуси, какие нужны дополнительные решения.

«Нужна конкретика без всяких рассуждений. Но при этом хочу предупредить: есть ряд предложений, в том числе по инвестированию в эту сферу, хотелось бы, чтобы вы не убеждать меня пришли в каком-то варианте, а предлагали альтернативные. Убеждать меня не надо. У меня есть определенные критерии: если это выгодно государству и народу, я всегда соглашусь. Но нужны варианты», — подытожил Лукашенко.

По оценке Международного союза электросвязи, в рейтинге по индексу развития ИКТ Беларусь занимает 32-е место среди 176 стран.