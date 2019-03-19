Австрийский бизнес инвестировал в экономику Беларуси около 6 млрд долларов

За последние восемь лет австрийские компании инвестировали в белорусскую экономику около 6 млрд долларов. Об этом 19 марта в Минске сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед началом четвертого заседания австрийско-белорусского делового совета.

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По его словам, в 2017 году объем инвестиций составил около 300 млн долларов, в 2018-м — 296 млн. «Поступательное движение идет, и те проекты, которые обсуждались на уровне правительства, должны прийти в ближайшее время», — подчеркнул Улахович.

По его мнению, у Беларуси успешная и конструктивная история сотрудничеств с Австрией. «Наши деловые связи отличались эффективным взаимодействием и взаимным интересом. Результатом стал ряд крупных инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются в стране», — отметил руководитель БелТПП.

Он выделил такие предприятия с австрийскими инвестициями, как «Капш», «Кроноспан», «Велком».

«На столе переговоров есть еще несколько схожих инвестиционных проектов. В рамках заседания нашего делового совета мы обсудим эти вопросы, и в ближайшее время будут подвижки по реализации этих проектов. Среди них — поставка оборудования и создание производств продуктов питания, а также высокотехнологичные проекты в энергетике, местной промышленности, производстве упаковок и пластиковой тары», — рассказал Улахович.

По его словам, в сегодняшнем мероприятии участвует 13 компаний из Австрии. Они представляют такие секторы, как фармацевтика, IT, производство специального и энергетического оборудования, оборудования для перерабатывающей промышленности. «С нашей стороны — тоже большой интерес», — сказал глава палаты.

При этом он отметил, что две стороны пока не устраивает уровень товарооборота. «Он очень скромный, а потенциал — значительный. Мы хорошо понимаем, что ряд товаров белорусского производства идет через Австрию на рынки третьих стран. Наш прошлогодний товарооборот чуть более 170 млн долларов. Но, по разным оценкам, около 300 млн долларов составляют поставки через Австрию на рынки других стран, прежде всего на европейский рынок. Я думаю, что это неплохо, но необходимо очистить наше сотрудничество от посредничества», — считает Улахович.

В свою очередь сопредседатель совета с австрийской стороны Хуберт Берч заявил журналистам, что не видит большой проблемы в посредничестве. «Конечно, в разных странах есть посредники, и это неплохо. Но я считаю очень важным, чтобы австрийские фирмы приходили сюда напрямую, а белорусские в Австрию так же», — сказал он.

Берч не раскрыл информацию, какие контракты предполагается подписать сегодня в Минске. «Надо дождаться их обсуждения и потом делать какие-то заявления», — сказал он.

По словам Берча, следующее заседание совета пройдет в будущем году в Вене.

По данным Белстата, в 2018 году товарооборот Беларуси и Австрии составил 171 млн 411,2 тыс. долларов, что на 3,4% меньше, чем в 2017-м. Экспорт вырос на 49,3% до 28 млн 364,5 тыс. долларов, импорт сократился на 9,7% до 143 млн 46,7 тыс. долларов. Отрицательное для Беларуси сальдо составило 114 млн 682,2 тыс. долларов.