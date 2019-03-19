Дубайский холдинг начал строительство огромного ТЦ под Киевом

Сумма инвестиций в проект составляет полмиллиарда долларов.

/ Мир
Просмотров: 176

В 13 км от Киева в сторону Одессы начали строительство торгово-выставочного центра NY Trade Center Kiev площадью 105 га.

Комплекс будет включать оптовый рынок на 10 тысяч залов, выставочный комплекс с гостиницами и ресторанами и концертный зал на 7 тысяч мест, передает NV.ua.

Строительство оптового рынка торгово-выставочного комплекса предполагают завершить через два года, концертного зала — в 2023 году. Проект создаст до 50 тысяч рабочих мест.

Киевская компания «Коэн Групп» связана с холдингом NY Koen Group (Дубай) бизнесмена Наума Коэна.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: торговый центр Украина-ОАЭ NY Koen Group новости Украины Персона: Наум Коэн Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Рядом с вокзалом построят Minsk City Mall за 20 млн долларов

Рядом с вокзалом построят Minsk City Mall за 20 млн долларов

В Минске начинает работу торговый центр для мужчин

В Минске начинает работу торговый центр для мужчин

Новый торговый центр «Момо» минчане брали штурмом

Новый торговый центр «Момо» минчане брали штурмом

Успевает ли торговля за строительством: где и как выгодно совершать покупки жителям новых микрорайонов Минска?

Успевает ли торговля за строительством: где и как выгодно совершать покупки жителям новых микрорайонов Минска?