Дубайский холдинг начал строительство огромного ТЦ под Киевом

В 13 км от Киева в сторону Одессы начали строительство торгово-выставочного центра NY Trade Center Kiev площадью 105 га.

Комплекс будет включать оптовый рынок на 10 тысяч залов, выставочный комплекс с гостиницами и ресторанами и концертный зал на 7 тысяч мест, передает NV.ua .

Строительство оптового рынка торгово-выставочного комплекса предполагают завершить через два года, концертного зала — в 2023 году. Проект создаст до 50 тысяч рабочих мест.

Киевская компания «Коэн Групп» связана с холдингом NY Koen Group (Дубай) бизнесмена Наума Коэна.