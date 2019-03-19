Антон Сарока перешел в БАТЭ
27-летний нападающий национальной сборной Беларуси Антон Сарока перешел в борисовский БАТЭ. Предыдущим клубом форварда был бельгийский «Локерен».
Сарока является воспитанником минской «Смены» и столичного «Динамо».
В чемпионате Беларуси выступал за минский «Партизан», «Городею», столичное «Динамо». В составе последнего стал серебряным призером.
Был на контракте в казанском «Рубине», но играл только за дубль.
За «Локерен» провел 17 матчей в чемпионате Бельгии и два матча в Кубке страны. Забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. По итогам нынешнего сезона «Локерен» покинет элитный дивизион.