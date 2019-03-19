Местный Макей. Касым-Жомарт Токаев возглавил Казахстан после отставки Назарбаева

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Первый президент Казахстана добровольно покинул пост, который занимал с 1990 года.

Фото: Times.kz

«Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Знает страну, ее экономику и политику. Работал заместителем генерального секретаря ООН. Он человек честный, ответственный и обязательный», — сказал Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев родился в 1953 году в Алматы. Он доктор политических наук, бывший министр иностранных дел (1994-1999, 2002-2007), премьер-министр (1999-2002) и председатель Сената (2013-2019).

Окончил МГИМО МИД СССР, работал в советских посольствах в Китае и Сингапуре.
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Тэги: Казахстан отставка Назарбаева Персона: Касым-Жомарт Токаев Нарсултан Назарбаев

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